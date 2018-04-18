Пассажирку Boeing 737 затянуло в иллюминатор во время полета из-за разгерметизации салона

18 апреля, 2018, 14:22

У Boeing 737 американской авиакомпании "SouthWest" во время полета взорвался двигатель. Обломки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор. Одну из пассажирок, которая сидела у окна, затянуло в иллюминатор из-за разгерметизации салона. Ее всю в крови вытащили из окна, но спасти не удалось.

У Boeing 737 американской авиакомпании "SouthWest" во время полета взорвался двигатель. Обломки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор. Одну из пассажирок, которая сидела у окна, затянуло в иллюминатор-за разгерметизации салона.

Как пишет The Washington Post, пассажирку всю в крови вытащили из окна, но спасти не удалось.

Очевидцы рассказали, что когда женщину вытащили из иллюминатора, один из пассажиров заткнул дыру своей спиной, чтобы сохранить давление.

Пилотам удалось успешно посадить Boeing.

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года, когда разбился DHC-8 из-за ошибки пилота, который вызвал сваливания самолета и погибли все 49 человек на борту.

Passenger video of the @SouthwestAir flight that was leaving New York but was diverted to Philadelphia while on its way to Dallas Texas because it said that one of the engines blew out.#SouthWestAir #southwest #plane #emergency #Landing pic.twitter.com/MUwBjXWFTr — J. Washington (@jwashington37) 17 апреля 2018 г.

Самолет летел из Нью-Йорка до Даласа, но вынужден был совершить аварийную посадку в Международном аэропорту Филадельфии. На борту находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

Ведется расследование инцидента.