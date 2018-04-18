 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пассажирку Boeing 737 затянуло в иллюминатор во время полета из-за разгерметизации салона

У Boeing 737 американской авиакомпании "SouthWest" во время полета взорвался двигатель. Обломки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор. Одну из пассажирок, которая сидела у окна, затянуло в иллюминатор из-за разгерметизации салона. Ее всю в крови вытащили из окна, но спасти не удалось.

У Boeing 737 американской авиакомпании "SouthWest" во время полета взорвался двигатель. Обломки пробили фюзеляж и разбили иллюминатор. Одну из пассажирок, которая сидела у окна, затянуло в иллюминатор-за разгерметизации салона.

Как пишет The Washington Post, пассажирку всю в крови вытащили из окна, но спасти не удалось.

Очевидцы рассказали, что когда женщину вытащили из иллюминатора, один из пассажиров заткнул дыру своей спиной, чтобы сохранить давление.

Пилотам удалось успешно посадить Boeing.

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года, когда разбился DHC-8 из-за ошибки пилота, который вызвал сваливания самолета и погибли все 49 человек на борту.

Самолет летел из Нью-Йорка до Даласа, но вынужден был совершить аварийную посадку в Международном аэропорту Филадельфии. На борту находились 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

Ведется расследование инцидента.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать