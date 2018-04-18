Определились финалисты Кубка Украины по футболу
18 апреля, 2018, 20:52
Сегодня состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу
Кубок Украины. 1/2 финала
"Днепр-1" - Динамо" 1:4
Голы: Когут, 59 - Цыганков, 28 (с пенальти); Шепелев, 38; Беседин, 44; Вербич, 66
"Шахтер" - "Мариуполь" 5:1
Голы: Тайсон, 8; 45+2; Марлос, 38; 82; Кайоде,74 - Тищенко, 22
- Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днипре.
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Действующим обладателем национального кубка является донецкий "Шахтер".
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Накануне кубковых полуфиналов в чемпионате Украины "Динамо" победило в гостях "Шахтер" и сократило отставание от дончан, возглавляющих турнирную таблицу, до 3 очков.
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