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Оккупанты 20 раз нарушили режим тишины в зоне АТО, ранен военный


фото: Reuters
18 апреля боевики боевики российско-оккупационных войск осуществили 20 обстрелов украинских опорных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка".

82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие агрессор применил вблизи Песков. Также из гранатометов противник открывал огонь по защитникам Водяного, Талаковки, Богдановки и Авдеевки. Кроме этого, из вооружения БМП агрессор обстрелял наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Невельского и Талаковки, стрелкового оружия - в районе Лебединского, Марьинки, Верхнеторецкого и Авдеевки, а неподалеку Гнутова - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики применили крупнокалиберные пулеметы по украинским позициям под Новолуганским, а снайперское оружие - вблизи Майорска и Новгородска.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в лечебное учреждение, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

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