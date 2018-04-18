 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обстрелы, мобильная связь и заложники: о чем говорили на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе, где от начала "пасхального перемирия" боевики совершили более 700 обстрелов

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса Дарка Олифер в Facebook.

С 30 марта по 16 апреля 2018 года зафиксировано одно боевое столкновение и 720 обстрелов со стороны оккупантов, 685 из них были прицельными. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями - с применением танков, артиллерии и минометов.

"Таким образом количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни одного дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненые. Вызывает возмущение очередная провокация в отношении персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которой ранены сотрудники станции”, - отмечает Олифер.

Пресс-секретарь уверена, что полноценная тишина возможна лишь после того, как РФ прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемый участок украинско-российской границы; обеспечит беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с РФ, и создание в приграничном районе зоны безопасности, о которой договаривались еще в сентябре прошлого года; вывести с территории Украины технику и наемников. Без выполнения этих мер устойчивый и всеобъемлющий режим прекращения огня установлен не будет.

Во время заседания ТКГ обсужден вопрос восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО в технической части, а также относительно предоставления гарантий безопасности в случае осуществления восстановительных работ работниками компании "Водафон Украина". Украинская сторона подняла экологические вопросы, в частности, относительно направления профильных экспертов для изучения экологической ситуации в ОРДЛО.

В рамках работы гуманитарной подгруппы украинская сторона озвучила требование предоставить информацию о тех, кто длительное время удерживается в заложниках на территории ОРДЛО - данные о десятках людей скрываются. Еще раз озвучена готовность передать РФ более 20 граждан, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, в обмен на освобождение политзаключенных, которых удерживают на территории РФ. Также жестко поставлен вопрос о разблокировании работы по поиску пропавших без вести. Отдельно отмечено: украинская сторона готова сделать все необходимое для продвижения ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать