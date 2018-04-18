Обстрелы, мобильная связь и заложники: о чем говорили на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

18 апреля, 2018, 21:52

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует риск дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе, где от начала "пасхального перемирия" боевики совершили более 700 обстрелов

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса Дарка Олифер в Facebook.

С 30 марта по 16 апреля 2018 года зафиксировано одно боевое столкновение и 720 обстрелов со стороны оккупантов, 685 из них были прицельными. Имели место нарушения режима тишины с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями - с применением танков, артиллерии и минометов.

"Таким образом количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни одного дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненые. Вызывает возмущение очередная провокация в отношении персонала Донецкой фильтровальной станции, в результате которой ранены сотрудники станции”, - отмечает Олифер.

Пресс-секретарь уверена, что полноценная тишина возможна лишь после того, как РФ прекратит поставлять технику, вооружение, горюче-смазочные материалы и наемников через неконтролируемый участок украинско-российской границы; обеспечит беспрепятственный доступ для СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая районы, находящиеся в непосредственной близости от границы с РФ, и создание в приграничном районе зоны безопасности, о которой договаривались еще в сентябре прошлого года; вывести с территории Украины технику и наемников. Без выполнения этих мер устойчивый и всеобъемлющий режим прекращения огня установлен не будет.

Во время заседания ТКГ обсужден вопрос восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО в технической части, а также относительно предоставления гарантий безопасности в случае осуществления восстановительных работ работниками компании "Водафон Украина". Украинская сторона подняла экологические вопросы, в частности, относительно направления профильных экспертов для изучения экологической ситуации в ОРДЛО.

В рамках работы гуманитарной подгруппы украинская сторона озвучила требование предоставить информацию о тех, кто длительное время удерживается в заложниках на территории ОРДЛО - данные о десятках людей скрываются. Еще раз озвучена готовность передать РФ более 20 граждан, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, в обмен на освобождение политзаключенных, которых удерживают на территории РФ. Также жестко поставлен вопрос о разблокировании работы по поиску пропавших без вести. Отдельно отмечено: украинская сторона готова сделать все необходимое для продвижения ремонтных работ мостового перехода в Станице Луганской.