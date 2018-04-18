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Неймар рассказал, когда вернется на поле


фото: REUTERS
Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар назвал дату своего возвращения на поле после травмы

Об этом сообщает l'equipe.

"У меня нет точного календаря, это зависит от развития ситуации, ближайших обследований, которые я собираюсь пройти, но приблизительная дата, до которой я должен восстановиться - 17 мая", - сказал Неймар.

Футболист ПСЖ травмировался в конце февраля в матче чемпионата Франции с "Марселем", у него было обнаружена трещина кости ступни и растяжение мышц голени.

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, за пять туров до завершения первенства парижане опережают ближайшего преследователя - "Монако" - на 17 очков.

  • Таким образом, Неймар сможет восстановиться к чемпионату мира, который стартует 14 июня в России.
  • Бразилия является одним из фаворитов турнира, на групповом раунде она сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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