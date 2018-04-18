Неймар рассказал, когда вернется на поле
18 апреля, 2018, 14:00
Форвард сборной Бразилии и ПСЖ Неймар назвал дату своего возвращения на поле после травмы
Об этом сообщает l'equipe.
"У меня нет точного календаря, это зависит от развития ситуации, ближайших обследований, которые я собираюсь пройти, но приблизительная дата, до которой я должен восстановиться - 17 мая", - сказал Неймар.
Футболист ПСЖ травмировался в конце февраля в матче чемпионата Франции с "Марселем", у него было обнаружена трещина кости ступни и растяжение мышц голени.
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции, за пять туров до завершения первенства парижане опережают ближайшего преследователя - "Монако" - на 17 очков.
- Таким образом, Неймар сможет восстановиться к чемпионату мира, который стартует 14 июня в России.
- Бразилия является одним из фаворитов турнира, на групповом раунде она сыграет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.
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