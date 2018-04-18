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Нехватка земли для кладбищ приводит к вырубке лесов, - Минрегион


фото: Reuters
Одной из главных проблем в сфере захоронения в Украине является катастрофическая нехватка земли на кладбищах для будущих захоронений

Об этом сообщила руководитель отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития Ольга Божок, передает "Громадське",

"Главная проблема, которая у всех на слуху - это катастрофическая нехватка земли для будущих захоронений. Острее  всего эта проблема стоит в крупных городах, в сельских поселениях еще есть земля", - отметила Божок.

По ее словам, в основном из-за нехватки земли для кладбищ в городах под угрозу вырубки попадают леса.

"Это в основном леса, которые вынуждены вырубать для того, чтобы устроить новое кладбище. Хорошо это для экологии? Защитники природы понимают, что нет", - добавила она.

Божок отметила, что в Киеве из 29 кладбищ работает только одно (Северное) остальные кладбища уже закрыты. Это означает, что похоронить человека можно только в случае подзахоронения.

Одновременно в крупных украинских городах растет тенденция кремации умерших.

"Ментально, как оказалось, мы это исследовали, украинцы уже более склоняют к кремации и эта тенденция с каждым годом растет", - отметила Божок.

Отмечается, что по всей Украине работает всего 3 крематория: в Киеве, Харькове и Одессе.

  • Напомним, 13 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает разрешение на биозахоронение умерших людей в парках, лесопарках, скверах и на других земельных участках.
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