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На Донбассе организуют подвоз воды в Авдеевку из-за прекращения работы ДФС

Донецкая областная военно-гражданская администрация организует подвоз технической и питьевой воды в Авдеевку в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В 15:25 остановлена ДФС и подача воды в Авдеевку. Население оповещено о необходимости сделать запасы. С субботы планируется подавать воду из резервуаров по графику. В ДОВГА запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 17 апреля автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, в результате которого пострадали 5 человек.
  • На следующий день Донецкая фильтровальная станция окончательно приостановила свою работу ради гарантии безопасности сотрудников.
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