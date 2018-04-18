На Донбассе организуют подвоз воды в Авдеевку из-за прекращения работы ДФС

18 апреля, 2018, 19:32

Донецкая областная военно-гражданская администрация организует подвоз технической и питьевой воды в Авдеевку в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"В 15:25 остановлена ДФС и подача воды в Авдеевку. Население оповещено о необходимости сделать запасы. С субботы планируется подавать воду из резервуаров по графику. В ДОВГА запланировано заседание комиссии по привлечению техники для подвоза технической и питьевой воды", - говорится в сообщении.