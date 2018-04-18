 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МВД Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с ФБР


фото: прес-служба МВС
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем подписал Меморандум о сотрудничестве ведомств

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов, в частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - сказал Арсен Аваков.

По словам министра, эта рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит улучшить обмен информацией и открыть доступ к техническим возможностям.

"Одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые совместные шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", - сказал министр.

Также, во время встречи стороны обсудили задержание участников международной киберпреступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

"Речь идет о задержании хакера, которого США обвиняли в использовании фальшивых документов и присвоении средств. Этот преступник был арестован в Полтаве. Совместная борьба с киберпреступлениями будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность, которая не имеет границ", - подчеркнул министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать