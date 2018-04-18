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Легендарный супер-розыгрыш ЕвроМиллионов объявлен, на кону €130 миллионов


фото: lotto-news
Украина в списке стран, граждане которой могут приобрести официальные билеты ЕвроМиллионов

Вся Европа в предвкушении – Национальная лотерея объявила дату ближайшего супер-тиража ЕвроМиллионов. Это значит, очень скоро по крайней мере один счастливчик станет мультимиллионером.

Следующий супер-тираж ЕвроМиллионов состоится в пятницу 20 апреля 2018 г. Международный лотерейный сервис TheLotter.com уже открыл предпродажу билетов - клиентам со всего мира предлагается принять участие в грандиозном тираже.

На этот раз победитель получит девятизначную сумму в 130 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один или два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и часто посвящается какому-то значимому событию.

Для справки, по результатам прошлого супер-тиража ЕвроМиллионов €100 миллионов достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров «лаки стар». Предыдущий куш супер-розыгрыша сорвал беженец из Косово, который приобрел лотерейный билет в Бельгии. К слову, сумма выигрыша беженца из Косово как раз равна текущему джекпоту!

Могут ли граждане Украины участвовать в супер-розыгрыше ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты для участия в супер-тираже ЕвроМиллионов онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Чем супер-тираж отличается от регулярных тиражей лотереи? 

Главная особенность супер-тиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с €17 миллионов евро, то джекпот супер-тиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (€190 млн.) со €130 миллионов.

Проведение супер-тиражей EuroMillions стало возможным благодаря взносам специального резервного фонда панъевропейской лотереи. 8,6% от общего дохода каждого тиража ЕвроМиллионов переводятся в общий призовой фонд, и впоследствии из них формируется джекпот супер-розыгрыша.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Победители на TheLotter.com, слева направо. Пенсионер из Эль-Сальвадора с выигрышем $1 миллион, М. из Ирака, $6,4 миллиона, С. из России, €824 тысячи в Австрия - Лото

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