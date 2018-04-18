Кубок Украины: где и когда смотреть матчи 1/2 финала

18 апреля, 2018, 10:53

Сегодня в матчах "Днепр-1" - "Динамо" и "Шахтер" - "Мариуполь" определятся финалисты Кубка Украины по футболу

Кубок Украины. 1/2 финала

19:00 - "Днепр-1" - "Динамо", телеканал "2+2"

19:00 - "Шахтер" - "Мариуполь", телеканал "Футбол 1"

Полуфиналы Кубка Украины будут состоять из одного матча, в случае ничьей в основное время будет назначено дополнительное время, если он не выявит победителя - серия послематчевых пенальти.

Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре.

Действующим обладателем национального кубка является донецкий "Шахтер".

Накануне кубковых полуфиналов в чемпионате Украины "Динамо" победило в гостях "Шахтер" и сократило отставание от дончан, которые возглавляют турнирную таблицу, до 3 очков.

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