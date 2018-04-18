Канаду не приглашали присоединиться к авиаударам по Сирии, - Трюдо
18 апреля, 2018, 08:40
Канаде было заблаговременно сообщено о подготовке авиаудара по Сирии в ночь на пятницу, однако ее не просили присоединиться
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Ottawa Citizen.
"Нас предупредили об операции заблаговременно. Мы полностью поддержали ее, но не получали запроса на присоединение", - сказал Трюдо.
Он назвал авиаудары "неприятными, но нужными" для недопущения дальнейшего применения химического оружия.
"Мы не можем согласиться с использованием химического оружия против гражданских. Международному сообществу необходимо решительно поддерживать привлечении Сирии к ответственности", - подчеркнул премьер-министр Канады.
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