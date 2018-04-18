Канаду не приглашали присоединиться к авиаударам по Сирии, - Трюдо

"Нас предупредили об операции заблаговременно. Мы полностью поддержали ее, но не получали запроса на присоединение", - сказал Трюдо.

Он назвал авиаудары "неприятными, но нужными" для недопущения дальнейшего применения химического оружия.

"Мы не можем согласиться с использованием химического оружия против гражданских. Международному сообществу необходимо решительно поддерживать привлечении Сирии к ответственности", - подчеркнул премьер-министр Канады.

Читайте также: Что мы знаем о уничтожен в Сирии исследовательский центр