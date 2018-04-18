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Канаду не приглашали присоединиться к авиаударам по Сирии, - Трюдо

Канаде было заблаговременно сообщено о подготовке авиаудара по Сирии в ночь на пятницу, однако ее не просили присоединиться
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Ottawa Citizen.

"Нас предупредили об операции заблаговременно. Мы полностью поддержали ее, но не получали запроса на присоединение", - сказал Трюдо.

Он назвал авиаудары "неприятными, но нужными" для недопущения дальнейшего применения химического оружия.

"Мы не можем согласиться с использованием химического оружия против гражданских. Международному сообществу необходимо решительно поддерживать привлечении Сирии к ответственности", - подчеркнул премьер-министр Канады.

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  • Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 апреля в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц США, Франция и Великобритания нанесли военные удары по связанным с производством химического оружия объектам.
  • По словам министра обороны США Джеймса Меттіса, первая волна ударов по Сирии завершена, а дальнейшая судьба кампании будет зависеть от поведения сирийского президента Башара Асада.
  • Как подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, Соединенные Штаты не осуществляли никакой координации с Россией по этих ударах и не предупреждали о них российскую сторону.
  • Посол США в ООН Никки Хейли объяснила, чего страна добивается в Сирии
  • Президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости скорейшего вывода войск из Сирии.

 

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