Как будет происходить монетизация субсидий для домохозяйств. Объяснение Минсоцполитики

18 апреля, 2018, 15:37

В Министерстве социальной политики планируют провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа

Об этом сообщил министр Минсоцполитики Андрей Рева в эфире 112.ua.

На первом этапе министерство планирует провести монетизацию для домохозяйств, имеющих индивидуальное отопление, то есть использующих газ или электроэнергию для отопления помещений.

"Мы планируем выдавать им деньгами, установив серьезную ответственность за неуплату коммунальных услуг", - рассказал он.

Второй этап будет касаться тех, кто получает субсидии, проживая в многоквартирных домах, где есть централизованное отопление.

"Там, мы считаем, должны быть специальные счета, с карточками, потому что, если вы не платите за жилищно-коммунальные услуги и у вас индивидуальное отопление, вас исполнитель услуги может в любой момент просто лишить этой услуги. Для того, чтобы ее восстановить, вам надо заплатить", - пояснил министр.

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Рева отметил, что в этом случае планируется ввести спецсчет, чтобы избежать случаев, когда за неуплату услуг некоторыми жильцами многоквартирных домов отключают весь дом.

"Когда мы говорим о многоквартирном доме, если вы платите, а ваш сосед - нет, нельзя его отключить, а вас - нет, это нужно отключить весь дом. Поэтому здесь есть проблема. Чтобы этой проблемы не было, - спецсчет, и человек с этого счета будет иметь право заплатить по определенным счетам за те коммунальные услуги, которые он получит", - подчеркнул министр.

После окончания сезона, если человек рассчитался и у него остались деньги, он может их снять и использовать так, как считает нужным.

Этап, когда средства должны направляться из бюджета не предприятиям, а гражданам, которые будут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, планируется ввести с 1 января 2019 года.