Кабмин прогнозирует, что в следующем году доллар будет по 30

18 апреля, 2018, 13:55

Кабинет министров Украины спрогнозировал среднегодовой курс гривны на ближайшие три года

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы.

В 2019 году обменный курс гривны к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривны за доллар.

В 2020 – 31,4 гривны за доллар, в 2021 – 31,8 гривны за доллар.

Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий.