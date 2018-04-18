Кабмин прогнозирует, что в следующем году доллар будет по 30
18 апреля, 2018, 13:55
Кабинет министров Украины спрогнозировал среднегодовой курс гривны на ближайшие три года
Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы.
В 2019 году обменный курс гривны к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривны за доллар.
В 2020 – 31,4 гривны за доллар, в 2021 – 31,8 гривны за доллар.
Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий.
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