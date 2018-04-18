 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кабмин прогнозирует, что в следующем году доллар будет по 30


фото: REUTERS
Кабинет министров Украины спрогнозировал среднегодовой курс гривны на ближайшие три года

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы.

В 2019 году обменный курс гривны к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривны за доллар.

В 2020 – 31,4 гривны за доллар, в 2021 – 31,8 гривны за доллар.

Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать