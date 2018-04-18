Экзорцизм по телефону: в Ватикане поспорили, как правильно изгонять демонов

18 апреля, 2018, 16:51

Католические священники разошлись во мнениях относительно проведения ритуала экзорцизма по мобильному телефону

Об этом сообщает The Telegraph.

Концепт изгнания демонов из человека может показаться странным агностикам или атеистам, однако это чрезвычайно важный момент для Римско-католической церкви.

За последние 10 лет количество желающих пройти обряд экзорцизма в Италии выросло на треть. Сейчас в стране находятся около 300 священников, которые предоставляют такие услуги.

Однако недавно кардинал Эрнест Симоне из Албании стал причиной скандала, связанного с изгнанием демонов и современными технологиями. На ежегодной католической конференции в Риме он рассказал, что все больше и больше служителей Бога проводят ритуал через смартфоны.

"Есть священники, которые выполняют экзорцизм по своим мобильным телефонам. Это возможно благодаря Иисусу", - отметил он.

Его комментарий застал врасплох некоторых церковнослужителей. Священники отмечали, что дистанционное проведение экзорцизма не является разумным решением, ведь “одержимых” людей нужно физически сдерживать, чтобы они не причинили сами себе вред.

"Священники молятся с людьми по телефону, чтобы успокоить их, но если вы не имеете личного контакта, вы не можете контролировать физические аспекты. Некоторые экзорцисты говорят, что это эффективно. Мне трудно сказать, что это ортодоксально, правильно", - заявил в ответ профессор Джузеппе Феррари.