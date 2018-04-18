Экс-глава ЦРУ Помпео тайно встречался с главой КНДР, - СМИ
Чрезвычайная встреча одного из самых доверенных эмиссаров Трампа и руководителя КНДР была частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном о денуклеаризации.
"Я чувствую оптимизм, что правительство Соединенных Штатов может организовать условия для этого должным образом, чтобы президент и северокорейский лидер могли провести эту беседу, что поставит нас на путь достижения дипломатического результата, которого Америка так отчаянно - Америка и мир так отчаянно нуждаются" , - заявил Помпео.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться уже в мае или июне этого года.
Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай в конце марта. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США. После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
Сам Трамп отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и считает, что тот может наконец сделать правильный для человечества выбор.
Уже впоследствии стало известно, что представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля.
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- Напомним, 6 марта представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- Северная Корея впервые заявила США, что готова обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, когда лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом Дональдом Трампом
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