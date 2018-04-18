 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дуров будет выплачивать биткоин-гранты владельцам прокси и VPN

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что будет выплачивать из своих личных средств "миллионы долларов" на поддержку прокси-сервисов и VPN
Об этом он написал на своей странице "Вконтакте".

"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения на защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - говорится в сообщении.

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам из личных соображений", - добавил Дуров, призвав других "присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием".

Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно

  • 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
  • Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
  • В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
  • При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

18 апреля, 2018 среда

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать