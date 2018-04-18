Дуров будет выплачивать биткоин-гранты владельцам прокси и VPN
18 апреля, 2018, 09:20
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что будет выплачивать из своих личных средств "миллионы долларов" на поддержку прокси-сервисов и VPN
Об этом он написал на своей странице "Вконтакте".
"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения на защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - говорится в сообщении.
"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам из личных соображений", - добавил Дуров, призвав других "присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием".
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- 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
- Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
- В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 15 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
- При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
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