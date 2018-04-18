Дуров будет выплачивать биткоин-гранты владельцам прокси и VPN

Об этом он написал на своей странице "Вконтакте".

"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения на защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - говорится в сообщении.

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам из личных соображений", - добавил Дуров, призвав других "присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием".

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