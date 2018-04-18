Добкин: Янукович должен был остаться и умереть

18 апреля, 2018, 14:40

Экс-президент Украины и обвиняемый в госизмене Виктор Янукович не должен был бежать из страны, несмотря на все риски

Такую позицию высказал свидетель защиты, бывший глава Харьковской области, а ныне нардеп Михаил Добкин (“Оппозиционный блок”) во время слушания в Оболонском районном суде Киева в среду, 18 апреля.

Добкин говорит, что Янукович спасал свою жизнь тогда, когда в Харькове царила “взрывоопасная” обстановка.

Он отметил, что в тот момент поступали данные о тысячи радикально настроенных молодых людей, которые едут в Харьков.

Нардеп добавил, что не произошло бы столько трагедий, если бы Янукович остался в стране.

“Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет - а он, скорее всего, понимал, что умрет - он должен был остаться и умереть. Он - глава государства, избирается на эту должность, должен понимать, что такое время может наступить", – заявил Добкин.

Добкин говорит, что “это уже был не тот Янукович”, которого он привык видеть.

"Была такая ситуация, что в Харьков он приехал одним человеком... уверенным в себе. А расставались мы с ним... Он даже внешне постарел лет на 10. А по телевизору, когда он делал заявление, это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть", - отметил Добкин.



"Считаю, одно из переживаний, которое у него было – по поводу своей безопасности", – резюмировал политик.

Свидетель также рассказал о своей последней встрече с президентом-беглецом. Это произошло 22 февраля утром, когда тот был с “рабочим визитом” в Харькове. Вместе с ним на двух вертолетах появились его младший сын Виктор Янукович, неизвестная женщина и глава Администрации президента Андрей Клюев.

Добкин уточнил, что они не имели возможности сразу уехать из аэропорта, так как поступила информация о его заминировании. Поэтому пришлось ждать около часа.

В это время Януковичу позвонили по телефону и сообщили о том, что готовится захват Межигорья. По словам Добкина, Янукович дважды говорил с лидером “Правого сектора” Дмитрием Ярошем.

"Я слышал, как он говорил с главой СБУ Якименко, через которого пообщался с Ярошем. Не знаю о чем точно они договаривались, но после этого поступила информация, что захват Межигорья не будет", - рассказал Добкин.

К тому же, по словам нардепа, у экс-президента, около 3 или 4 часов ночи, были переговоры с Арсением Яценюком, который якобы обещал ему исполнение какого договора между властью и оппозицией. Добкин утверждает, что призвал тогда Януковича не доверять оппозиции.

После перерыва суд исследовать материалы защиты. На 19 апреля запланирован телемост с анексованим Россией Крымом – будут допрашивать экс-начальника Генштаба Украины адмирала Юрия Ильина.