Для проведения переписи населения-2020 создали межведомственную комиссию
18 апреля, 2018, 13:34
На заседании правительства в среду, 18 апреля, поддержали проект постановления о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения Всеукраинской переписи населения
Об этом сообщает "Укринформ".
Ранее перепись населения проводилась в 2001 году и, как отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, этот вопрос сейчас актуален.
"Хочу сказать, что 5 декабря 2001 года была проведена первая всеукраинская перепись... А потом был перенос решения на 2013, 2016 и 2020 года", - отметил Кубив.
Чиновник пояснил, что создание межведомственной комиссии позволит обеспечить координацию органов власти, которые приобщат к проведению переписи. Правительство предлагает провести перепись с помощью новых технологий и средств.
- В последний раз и впервые в независимой Украине перепись проводилась 5 декабря 2001 года.
- Новая всеукраинская перепись запланирована на 2020 год.
- По подсчетам вице-премьера Павла Розенко в 2017 году, перепись будет стоить миллиард гривен.
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