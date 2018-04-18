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Для проведения переписи населения-2020 создали межведомственную комиссию


фото: Politeka
На заседании правительства в среду, 18 апреля, поддержали проект постановления о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения Всеукраинской переписи населения

Об этом сообщает "Укринформ".

Ранее перепись населения проводилась в 2001 году и, как отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, этот вопрос сейчас актуален.

"Хочу сказать, что 5 декабря 2001 года была проведена первая всеукраинская перепись... А потом был перенос решения на 2013, 2016 и 2020 года", - отметил Кубив.

Чиновник пояснил, что создание межведомственной комиссии позволит обеспечить координацию органов власти, которые приобщат к проведению переписи. Правительство предлагает провести перепись с помощью новых технологий и средств.

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