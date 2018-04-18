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Британский боксер Джошуа хочет, чтобы его тренировал Кличко


фото: Sky Sports
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет, чтобы его тренером стал Владимир Кличко

Об этом Джошуа заявил в интервью Sky Sports.

"Я хочу видеть в своем углу ринга Кличко. Уверен, что его опыт поможет мне стать лучше. Я всегда смотрел на Владимира, как на лучшего в мире, даже после того, как его победил. Он сделал гораздо больше, чем я. Это выдающийся боксер, который доминировал в супертяжелом весе десть лет", - сказал Джошуа.

Против Энтони Джошуа Владимир Кличко провел в апреле 2017 года свой последний поединок в карьере и потерпел поражение нокаутом.

  • Боксеры планировали организовать бой-реванш, но украинец в августе прошлого года объявил о завершении карьеры.
  • Энтони Джошуа 31 марта отобрал титул WBO у новозеландца Джозефа Паркера и добавил его в чемпионских поясов IBF, WBA и IBO.
  • Британцу пока не удалось договориться о бое с обладателем последнего титула, который ему не принадлежит, по версии WBC - Деонтеем Уайлдером из США.

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