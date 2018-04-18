34 млн гривен за российскую продукцию: СБУ предупредила закупку санкционных товаров в Одессе

18 апреля, 2018, 18:33

СБУ предупредили в Одессе приобретение одним из государственных предприятий продукции российского производства на 34 млн гривен

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности установили, что госпредприятие объявило конкурс на закупку оборудования транспортного назначения стоимостью свыше 34 млн гривен. Правоохранители выяснили, что фактический победитель торгов планировал поставить продукцию производителя из РФ, который находится под санкциями.

По заключению экспертов, продукция российского производителя значительно худшего качества и дороже отечественных аналогов, а также не соответствует установленным техническим требованиям. СБУ проинформировала руководство госучреждения о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов.