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Запорожье, Покровск, Кривой Рог. "Укрзализныця" изменила график движения трех поездов


фото: Укрзалізниця
В связи с проведением капитального ремонта на железнодорожной станции “Киев” график движения некоторых поездов в киевском направлении будет изменен

В частности, меняется время прибытия скоростных поездов №739 Кривой Рог–Киев, №733 Покровск — Киев (станция Киев-Пассажирский). Скоростной поезд №736 Киев–Запорожье будет отправляться из Киева почти на час раньше стандартного времени отправления.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Укрзализныця” на странице в Facebook.

Скоростной поезд №736 Киев–Запорожье, в период с 24 до 27 апреля, будет отправляться со станции Киев-Пассажирский ранее, то есть в 13:32 вместо 14:47.

В этот же период, с 24 по 27 апреля, скоростной поезд №739 Кривой Рог–Киев будет прибывать в столицу в 13:08 вместо 11:52, а время прибытия скоростного поезда Интерсити+ №733 Покровск–Киев - 14: 14 вместо 12:51.

 

 

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