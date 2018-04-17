Израильские ВВС нанесли авиаудары по Сирии, - СМИ

Об этом пишет и

Отмечается, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. Достигли ли другие ракеты целей, неизвестно.

Также сообщается, что в Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.

Тем временем сирийское правительственное информационное агентство SANA сообщает, что с территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.

В частности, сообщается о ракетных ударах по правительственной военной базе Шайрат, которая находится в районе города Хомс.

"Система ПВО сбила ракеты, которые нарушили воздушное пространство в районе Хомса", - сообщает информагентство.

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