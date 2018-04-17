Израильские ВВС нанесли авиаудары по Сирии, - СМИ
17 апреля, 2018, 07:20
Ракетный обстрел авиабазы Шайрат в сирийской провинции Хомс был проведен ВВС Израиля
Об этом пишет иинформационный портал Al Masdar.
Отмечается, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. Достигли ли другие ракеты целей, неизвестно.
Также сообщается, что в Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.
Тем временем сирийское правительственное информационное агентство SANA сообщает, что с территории Сирии были нанесены новые ракетные удары.
В частности, сообщается о ракетных ударах по правительственной военной базе Шайрат, которая находится в районе города Хомс.
"Система ПВО сбила ракеты, которые нарушили воздушное пространство в районе Хомса", - сообщает информагентство.
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