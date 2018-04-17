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Военная прокуратура VS Генштаб: Матиос судится из-за решения Муженко

Анатолий Матиос
Анатолий Матиос
фото: gogetnews
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подал в суд из-за решения начальника Генштаба Виктора Муженко об ограничении полномочий военных прокуроров следователей

Об этом Матиос рассказал в интервью "112 Украина".

По поручению руководителя Генштаба начал действовать новый порядок допуска и работы военных прокуроров на армейских объектах и воинских частях. Согласно нововведениям, военных прокуроров допускают в части только для следственных действий и по разовому пропуску. Им запретили изымать оригиналы приказов, ограничили полномочия в сборе материалов и составлении админпротоколов.

"Я подал иск в суд, который должен поставить точку, правомерны ли действия руководства Генштаба или неправомерны", - сказал Матиос.

Главный военный прокурор отметил, что в 2017 году благодаря работе военных прокуроров удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 военнослужащих, к административной - 1,3 тыс. военных.

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