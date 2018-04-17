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В Украине стало больше миллионеров


фото: 1news.zp
За прошлый год 1309 граждан задекларировали свои доходы в сумме свыше миллиона гривень в год, что на 393 человека больше, чем в прошлом году

Об этом говорится на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Больше всего миллионеров проживает в Киеве — 615 человек, то есть 47% от общего количества. На втором месте — Харьковская область (106 человек), Днепропетровская (82 человека) и Киевская (69 человек).

Общегодовая сумма доходов всех миллионеров - 9,3 млрд гривень. По сравнению с прошлым годом, эта сумма увеличилась на 55%, то есть 3, 3 млрд гривень - говорится в сообщении на сайте Госслужбы.

Наибольшую сумму налоговых обязательств по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме свыше 10 млн гривень задекларировал житель Киева. Еще 8 миллионов налоговых обязательств задекларировали два жителя Харькова.

По состоянию на 11 апреля подано более 246 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода — 22,1 млрд грн, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

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