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В Украине ограничат плотность застройки городов многоэтажками


фото: sc-os
Министерство регионального развития обновит проект государственных норм строительства, в котором будет установлено максимально допустимую плотность застройки

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Высокие многоэтажки, которые примыкают друг к другу, отсутствие зеленых зон, катастрофическая нехватка заведений социнфрастуктуры, организованных парковок - это все последствия несовершенного градостроительного законодательства в Украине”, - говорится в сообщении.

По словам заместителя, многоэтажки создают огромную кучу проблем для жителей, ведь нет куда отдать ребенка в детсад, нет где прогуляться с друзьями, негде поставить машину, негде выгулять собаку и многое другое.

"Сегодня в действующем градостроительном ГСН отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности, и из-за этого они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%. Поэтому в обновленном проекте ГСН относительно планирования и застройки территорий мы вводим максимально допустимый % застройки участка, чтобы исключить ее сплошную застройку по всему периметру без благоустройства для жителей", - добавляет Парцхаладзе.

Указывается, чем выше этажность дома, тем меньший процент земельного участка отводится на застройку и больше на обустройство прилегающей территории.

Ведь чем выше дом и больше количество жителей там проживает, тем больше комфортных условий должно быть создано для них.

Например, для проектирования дома выше 11 этажей максимально допустимый % застройки земельного участка - 30%, остальные 70% - обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок.

В случае, если это ровноэтажный дом, в расчет берется средняя этажность.

"Еще один важный момент - эта норма распространяется только на новое строительство. При реконструкции данные показатели не применяются, а принимаются согласно существующих размеров земельного участка и % площади застройки”, - объясняет заместитель министра.

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