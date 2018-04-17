В сервисе Deezer наконец можно послушать украинскую музыку

17 апреля, 2018, 13:31

В музыкальном стриминговом сервисе Deezer появится украинский интерфейс, обновленный контент и плейлисты с только украинской музыкой

Об этом пишет AIN.ua.

Стриминговый сервис Deezer внедряет украинскую музыку. Поэтому отныне в сервисе стало больше плейлистов с украинскими композициями. В частности, это "Новая музыка", "Украинский рок", "Украинское инди" и "Хиты". Также Deezer будет доступен на украинском языке.

Подписка на Premium+ обойдется украинцам 3,99 евро / месяц. Это около 130 грн. Пакет Deezer Family, в котором может быть до шести подписчиков, будет стоить около 190 грн. Хотя по всему миру его цена втрое больше.

Будет курировать украинское направление в сервисе главный редактор музыкального издания Comma.com.ua Сергей Кейн.

"Deezer заинтересовался Украиной потому, что улучшение локализации — один из стратегических приоритетов компании. Физического офиса и команды пока нет, но есть первый украинский работник. Расширение будет зависеть от востребованности технологии стриминга в стране. В последние несколько месяцев количество украинских подписчиков растет, а значит, фундамент заложен", - прокомментировал Сергей Кейн.