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В "Оппоблоке" не поддерживают инициативу создать единую поместную церковь


фото: vedomosti-ua
Соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что инициатива создания в Украине единой поместной православной церкви является попыткой вмешательства политиков в церковную жизнь

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Я считаю, что Церковь сама должна принимать решения и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят. Государство не должно вмешиваться в эти вещи", - отметил Бойко.

Он отметил, что фракция "Оппозиционный блок" еще будет определяться с этим вопросом.

"Но мы сегодня видим, что продолжается попытка политических деятелей вмешаться в церковные вещи. Это очень опасно, и мы это не поддерживаем", - подытожил политик.

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