В "Оппоблоке" не поддерживают инициативу создать единую поместную церковь

17 апреля, 2018, 17:55

Соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что инициатива создания в Украине единой поместной православной церкви является попыткой вмешательства политиков в церковную жизнь

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

"Я считаю, что Церковь сама должна принимать решения и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят. Государство не должно вмешиваться в эти вещи", - отметил Бойко.

Он отметил, что фракция "Оппозиционный блок" еще будет определяться с этим вопросом.

"Но мы сегодня видим, что продолжается попытка политических деятелей вмешаться в церковные вещи. Это очень опасно, и мы это не поддерживаем", - подытожил политик.