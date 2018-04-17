В "Оппоблоке" не поддерживают инициативу создать единую поместную церковь
17 апреля, 2018, 17:55
Соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что инициатива создания в Украине единой поместной православной церкви является попыткой вмешательства политиков в церковную жизнь
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
"Я считаю, что Церковь сама должна принимать решения и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят. Государство не должно вмешиваться в эти вещи", - отметил Бойко.
Он отметил, что фракция "Оппозиционный блок" еще будет определяться с этим вопросом.
"Но мы сегодня видим, что продолжается попытка политических деятелей вмешаться в церковные вещи. Это очень опасно, и мы это не поддерживаем", - подытожил политик.
- Напомним, 17 апреля Петр Порошенко попросил Верховную Раду поддержать создание единой автокефальной церкви.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-