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В Минсоцполитики предложили предоставлять субсидии и трудовой стаж украинским заробитчанам


фото: Znaj.ua
Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей — при условии, если они оформят страховой взнос

Об этом он сообщил в интервью 112 каналу.

"Мы предлагаем стимулировать их (людей, которые работают за границей - ред) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за границей при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят взнос хотя бы за 3 месяца", - сказал Рева.

Минимальный взнос за 3 месяца — это 2500 гривен. В обмен на это — субсидии и страховой страж, дающий право на пенсию.

“Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", - отметил министр.

  • Сегодня на пресс-конференции посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что в Польше работает более 2 млн украинцев.
  • По прогнозам Национального банка Польши, следующие два года на польский рынок труда будут приезжать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.
  • Ранее сообщалось, что в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования – это наивысший показатель в истории.

 

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