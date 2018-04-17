В Минсоцполитики предложили предоставлять субсидии и трудовой стаж украинским заробитчанам

17 апреля, 2018, 16:53

Министр социальной политики Андрей Рева предложил начислять субсидию и трудовой стаж украинцам, которые работают за границей — при условии, если они оформят страховой взнос

Об этом он сообщил в интервью 112 каналу.

"Мы предлагаем стимулировать их (людей, которые работают за границей - ред) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за границей при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят взнос хотя бы за 3 месяца", - сказал Рева.

Минимальный взнос за 3 месяца — это 2500 гривен. В обмен на это — субсидии и страховой страж, дающий право на пенсию.

“Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", - отметил министр.