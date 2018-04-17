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В Киеве тягач с военной техникой застрял перед путепроводом, образовался затор

В Киеве тягач, который перевозит военную технику, на смог проехать под одним из путепроводов

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге. Загруженный техникой тягач, который двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.

Вследствие остановки тягача образовалась огромная пробка.

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