В Киеве тягач с военной техникой застрял перед путепроводом, образовался затор
17 апреля, 2018, 11:20
В Киеве тягач, который перевозит военную технику, на смог проехать под одним из путепроводов
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Инцидент произошел на Большой кольцевой дороге. Загруженный техникой тягач, который двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы.
Вследствие остановки тягача образовалась огромная пробка.
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