В Киеве "скорая" влетела в маршрутку, есть пострадавший
17 апреля, 2018, 10:37
В Печерском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутки и медицинского автомобиля
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
Авария случилась на бульваре Дружбы народов возле остановки "ул. Чешская". Toyota Sequoia бригады неотложной помощи для детей, которая принадлежит клинике "Борис", двигалась в первой полосе в направлении метро "Лыбидская". В это время водитель маршрутки, которая двигалась во второй полосе, начал осуществлять заезд на остановку. Водитель "скорой" не успел среагировать на маневр маршрутки, произошло столкновение.
В маршрутке и находилось около 25 человек, но, к счастью, никто из них не пострадал. В то же время, водителя "скорой" госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами грудины.
В "скорой" пациента не было, только бригада медиков.
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