В Кривом Роге объявили траур из-за ДТП с погибшими
17 апреля, 2018, 13:57
Среду, 18 апреля, в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в ДТП
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кривого Рога.
"По распоряжению городского головы 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП", - говорится в сообщении.
В городе отменили все празднования и массовые мероприятия.
Также "Первый Криворожский" сообщает, что 17 апреля на месте ДТП священники Киевского патриархата проведут молебен.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
- Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом, а местный канал "Первый Криворожский" о 10 погибших.
- Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda.
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