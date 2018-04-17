В Кривом Роге объявили траур из-за ДТП с погибшими

17 апреля, 2018, 13:57

Среду, 18 апреля, в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Кривого Рога.

"По распоряжению городского головы 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП", - говорится в сообщении.

В городе отменили все празднования и массовые мероприятия.

Также "Первый Криворожский" сообщает, что 17 апреля на месте ДТП священники Киевского патриархата проведут молебен.