В ЕС разгорается громкий скандал вокруг "Северного потока-2" и российского монополиста "Газпром"

17 апреля, 2018, 16:34

Самое длительное в истории ЕС расследование показало, как российский энергетический гигант "Газпром" использовал свое влияние для давления на некоторые страны в восточной Европе и для разделения единого энергетического рынка ЕС с помощью принудительной ценовой политики

Об этом говорится в статье The Telegraph, передает RadioLemberg.

В докладе предполагается, что Германия довольствовалась соглашениями с "Газпромом", получая ощутимое преимущество в ценах на газ и расходах по сравнению с другими странами ЕС, и оставляя "прифронтовых" членов ЕС в жертву россиянам.

Так, Болгария рассматривалась русскими почти как колония, а Польшу заставили платить завышенные цены за импортируемый из Сибири газ.

Скрытая пачка файлов, которая оказалась в руках европарламентариев вследствие нарушения правил конфиденциальности, крайне смутила Директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции. Документы свидетельствуют о том, что Брюссель знает о состоянии дел, но несмотря на это готовится достичь удобного взаимопонимание с Кремлем, пренебрегая основными принципами европейского закона.

"Это большое дело. Документы показывают, что это систематическое злоупотребление доминирующей позицией и то, что это четко сделано в политических целях." Газпром "раскалывал европейский энергетический рынок на каждом шагу. А сейчас Еврокомиссия размышляет, стоит ли заключать сделку, которая расценивает восточноевропейцев так, что они не являются членами ЕС вообще", - заявил эксперт по вопросам энергетического закона при Атлантическом совете США профессор Алан Райли.

С политического контекста следует, что еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер проводила агрессивную и достаточно противоречивую кампанию против таких американских компаний, как Google или Apple, открыто называя лидеров Кремниевой долины угрозой европейской демократии.

Ключевой доклад под названием "Изложение основных целей" - это конфиденциальное обвинение Директората по вопросам конкуренции. Его написали еще в 2015 году после четырех лет расследования и самых потрясающих "рассветных рейдов", которые когда-то проводила элитная спецгруппа Еврокомиссии.

В докладе указано, что "Газпром" нарушал многочисленные законы ЕС и имел "агрессивное поведение", диктуя "несправедливые цены" и используя свою "доминирующую позицию". Еврокомиссия потребовала штрафов в размере 30% от соответствующих продаж или 10% от полного товарообмена.

"Еврокомиссия считает, что правонарушения были преднамеренными. "Газпрому" вполне известно о незаконной природе по крайней мере нескольких согласованных или несогласованных мероприятий", - говорится в докладе.

Расследование показало, что "Газпром" потребовал от Польши $ 350 за тысячу кубометров газа по сравнению с $ 200, которые давала Германия за отдаленные поставки с Ямала, где цена логично должна была бы быть выше. Вполне понятна причина такой политики - наказать Польшу за отказ уступить контроль Москве в этом секторе инфраструктуры.

Привилегированные цены, которые имеет Германия, позволяют понять, почему именно Германия была главным поборником интересов "Газпрома" в Брюсселе, несмотря на кремлевские атаки на западные демократии.

Доклад также разоблачает пустую риторику Евросоюза и рискует превратиться в крупнейший скандал в Брюсселе. Польские политики утверждают, что Германия использовала свое чрезмерное влияние на европейские институты для того, чтобы свести к нулю все результаты расследования и свести все к дружественному урегулированию проблемы с "Газпромом", что сохраняет статус кво.

"Что нам сказали, так это то, что Еврокомиссия стремится к дружественному урегулированию проблемы и уже решила завершить это дело. Это настоящая измена, а Польша является одной из жертв, и далеко не единственной. Эти материалы показывают, что, вне всякого сомнения, "Газпром" посягал на европейские законы годами, а Еврокомиссия собирается фактически оправдать все это. Они делают это в контексте тихой войны с Москвой. все это ради корыстных целей ", - заявил польский евродепутат Сариуш-Вольский.

В ходе расследования Москва имела монополию на территории бывшего региона Варшавского договора, имея более двух третей поставок природного газа ряду стран. Это три группы газопроводов, обеспечивающих 64% всего импорта европейского газа. С появлением сжиженного природного газа и сооружением LNG-терминалов в Польше и Литве эта зависимость немного уменьшилась, но глобальные проблемы остаются.

Основной идеей 271-страничного документа является то, что "Газпром" воплощал стратегию рыночной сегментации стран Центральной и Восточной Европы путем контрактных территориальных запретов, а также предотвращал внутренне европейскую конкуренцию, препятствуя своим контрактным партнерам перепродавать поставленный газ другим странам. При этом целью политики рыночной сегментации "Газпрома" является сохранение существования различных цен на газ среди стран ЕС и возможности выставлять более высокие цены.

"Газпром" контролирует измерительные приборы и пункты хранения, а также навязывает свои условия для остановки реверса газа с запада на восток, подвергая давлению слабые государства.

"Контракты принципиально запрещают перепродажу газа другим странам", - говорится в докладе.

Так, "Газпром" помешал Польше получить объемы газа от западных оптовиков во время острого газового кризиса в 2009 году.

Болгария вообще изолированна, поскольку не имеет связей с соседними газовыми сетями. В документе говорится, что эта страна стала жертвой "неслыханного издевательства". Государственный болгарский энергетический холдинг BEH "просто не имел выбора, кроме как согласиться с теми нечестными условиями торговли, которые ему навязали". Большинство подробностей вычеркнуты из доклада, но в нем присутствуют обвинения в открытых угрозах и шантаже в восточноевропейские прессе.

В странах Балтии цены на газ произвольно отличаются от страны к стране, что свидетельствует о соответствующих "наградах" или "наказаниях" за изменения политики правительств в отношении России. Вероятные нарушения являются прямым посягательством и на дух и законы интегрированного рынка Европы.

"Газпром" немного модифицировал свою политику, но многие ее аспекты остаются неизменными.

"Несмотря на многочисленные запросы со стороны клиентов "Газпрома" по ликвидации его запретов, "Газпром" не соглашался или просто игнорировал такие запросы", - говорится в докладе.

Один из обнародованных документов раскрывает взгляд Еврокомиссии на представленное "Газпромом" предложение урегулирования ситуации. В документе говорится, что предложение "Газпрома" позволит этой компании "продолжать свою ценовую политику" и что такое решение НЕ предотвратит другие нарушения.

Еврокомиссия признает, что принятие такого предложения Еросоюзом "будет расценено как поражение в исполнении законов ЕС". Но все указывает на то, что планировалось именно такое решение. Теперь же Еврокомиссия может будет вынуждена соблюдать жесткую линию поведения.

Этот скандал в каком-то смысле является политическим эквивалентом к дизельной аферы в автоиндустрии и ставит неудобные вопросы надежности немецкой политической системы. Это разозлило польское правительство, которое сейчас сталкивается с критикой своей судебной системы со стороны ЕС и которое обвиняет Берлин и Брюссель в избирательности моральных принципов.

Социал-демократы в немецкой коалиции являются сторонниками Кремля и поддерживают проект российского газопровода "Северный поток-2". Бывший канцлер Герхард Шредер является членом совета директоров проекта и получает от Москвы свою выгоду. Все руководство проекта "Северный поток-2" пропитано бывшими офицерами КГБ и Штази.

Новый газопровод увеличивает мощь "Газпрома" и его влияние, замещая поток через газопровод "Дружба", идущий по территории Украины, и служа ключевой целью кремлевской геополитической стратегии. Доклад Еврокомиссии предусматривает, что это точно не в интересах всех стран ЕС и точно не совпадает с энергетическими целями ЕС.

Сейчас проект подвергается риску. Глава "Газпрома" Алексей Миллер попал под новые санкции США. Трудно представить, что Shell, Engie и другие компании проекта "Северный поток-2" будут рисковать, развивая проект под таким юридическим и политическим давлением.