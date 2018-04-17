В Черкассах мужчина ранил ножом трех полицейских прямо в полицейском отделе
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.
Мужчина пришел для встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела он нанес ножевые ранения одному полицейскому в спину, а потом еще двум во время задержания.
Злоумышленника задержали и изъяли холодное оружие. Раненых полицейских доставили в больницу.
По факту происшествия открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершенное нападающему грозит максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы (минимальный срок лишения свободы по этой статье от 9 до 15 лет).
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви