В Черкассах мужчина ранил ножом трех полицейских прямо в полицейском отделе

17 апреля, 2018, 16:06

53-летний местный житель пришел в отдел полиции с обращением. Неожиданно он напал на полицейских, ранив троих из них ножом

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Мужчина пришел для встречи с участковым офицером полиции. Во время пребывания на территории отдела он нанес ножевые ранения одному полицейскому в спину, а потом еще двум во время задержания.

Злоумышленника задержали и изъяли холодное оружие. Раненых полицейских доставили в больницу.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За совершенное нападающему грозит максимальный срок наказания - пожизненное лишение свободы (минимальный срок лишения свободы по этой статье от 9 до 15 лет).