В Британии проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей
17 апреля, 2018, 20:54
Группа специалистов начала химическую очистку мест в британском городе Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
Об этом сообщает DW.
Сейчас речь идет о деконтаминации на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей. Предполагается, что работы по химической очистке займут несколько месяцев, заявили в британской власти. Также сообщается, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, имело жидкую форму.
Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-
-
Читайте также
-
13 апреля, 2018 Виталий Портников: мы обманули "совок"
-
-