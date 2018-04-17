 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей

Группа специалистов начала химическую очистку мест в британском городе Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Об этом сообщает DW.

Сейчас речь идет о деконтаминации на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей. Предполагается, что работы по химической очистке займут несколько месяцев, заявили в британской власти. Также сообщается, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, имело жидкую форму.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2018 вторник

больше новостей

17 апреля, 2018 вторник

16 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать