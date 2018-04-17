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Усик отказался драться с Гассиевым в России


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик не будет драться с Муратом Гассиевым в России

Об этом заявил сам чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO и WBC, сообщает Bixingscene.

"Скорее всего, я буду готов драться в конце июня или в начале июля. И бой точно не состоится в России. Конечно, он может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика", - заверил украинский боксер.

Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что россияне могут перекупить поединок, но им не удастся заставить боксировать в России украинского боксера.

Читайте также: Почему украинскому боксеру Усику еще рано в супертяжелый вес

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