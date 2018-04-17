Усик отказался драться с Гассиевым в России

17 апреля, 2018, 11:57

Украинский боксер Александр Усик не будет драться с Муратом Гассиевым в России

Об этом заявил сам чемпион мира в тяжелом весе (до 90,7 кг) по версиям WBO и WBC, сообщает Bixingscene.

"Скорее всего, я буду готов драться в конце июня или в начале июля. И бой точно не состоится в России. Конечно, он может пройти в России, но тогда в финале не будет Александра Усика", - заверил украинский боксер.

Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что россияне могут перекупить поединок, но им не удастся заставить боксировать в России украинского боксера.

Финальный поединок WBSS между Усиком и Гассиевым был перенесен с 11 мая на лето из-за травмы локтя украинца.

Финальный бой WBSS в тяжелом весе (до 90,7 кг) между чемпионом мира WBO и WBC Александром Усиком и обладателем титулов IBF и WBA Муратом Гассиевым, должен был состояться 11 мая в городе Джидда, что в Саудовской Аравии.

Однако, 12 апреля организатор WBSS Калле Зауэрланд сообщил, что поединок перенесен на лето.

Александр Усик в полуфинале WBSS победил по очкам латыша Майриса Бриедиса и отобрал у него титул WBC.

Мурат Гассиев в 1/2 финала серии нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.

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