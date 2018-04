Украинская лента о "Расстрелянном возрождении" получила приз за режиссуру на кинофестивале в Нью-Йорке

17 апреля, 2018, 19:47

Украинский фильм "Слово" о культурном движении "Расстрелянное возрождение" получил награду Международного кинофестиваля в Нью-Йорке

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Дипломная работа режиссера-выпускника Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого Игоря Висневского получила награду за лучшую режиссуру Best Director in a short film кинофестиваля New York City International Film Festival (NYCIFF).

Короткометражный фильм "Слово" основан на реальных событиях, происходивших в ходе особого периода в истории украинской литературы и искусства, впоследствии получил название "Расстрелянное возрождение".

"В 20-х-30-х годах XX века украинская культура была в немалом расцвете. Самые ее представители - более 200 писателей, художников, поэтов, музыкантов и их семей - жили в харьковском "Доме советских писателей Украины "Слово". Именно из них в 1933 году начались масштабные репрессии украинской интеллигенции и ее уничтожение сталинской властью", - говорится в сообщении.

Ежегодный Международный кинофестиваль в Нью-Йорке NYCIFF был основан в 2010 году как платформа для талантливых кинематографистов из разных стран мира, которые стремятся продемонстрировать свои работы в Нью-Йорке. Фестиваль известен полным циклом взаимодействия с кинопроизводителями от первых показаний до встреч с дистрибьюторами и отборщиков.