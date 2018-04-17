Украина улучшила позицию в рейтинге самых мощных армий мира

17 апреля, 2018, 21:40

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место

Об этом сообщает “Новое время”.

Отмечается, что в прошлом году Украина заняла 30 место. Пока же украинская армия находятся в рейтинге между армией Греции (28 место) и Чехии (30 место).

Тем временем список возглавляет уже 3 года подряд США, за ними Россия и Китай.

В целом рейтинг лучших армий мира состоит из 136 стран. И как и в прошлом году на последнем месте расположился миролюбивый Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, во время которого учла более 50 факторов.

Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.