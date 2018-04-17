Украина может получить $2 млрд от МВФ в мае-июне. Данилюк назвал главное условие

17 апреля, 2018, 19:19

Украина в случае выполнения условий сотрудничества по программе расширенного финансирования может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда в $2 млрд уже в мае-июне

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью одному из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас на повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Это должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым", - сказал министр.

Как сообщалось, вторым важным условием предоставления транша является либерализация цен на природный газ для населения, как это год назад пообещало украинское правительство. Кроме этого, Фонд заявлял о проблемных вопросах в фискальном секторе.