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Украина может получить $2 млрд от МВФ в мае-июне. Данилюк назвал главное условие


фото: Facebook
Украина в случае выполнения условий сотрудничества по программе расширенного финансирования может получить очередной транш кредита Международного валютного фонда в $2 млрд уже в мае-июне

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в интервью одному из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас на повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании Антикоррупционного суда. Это должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым", - сказал министр.

Как сообщалось, вторым важным условием предоставления транша является либерализация цен на природный газ для населения, как это год назад пообещало украинское правительство. Кроме этого, Фонд заявлял о проблемных вопросах в фискальном секторе.

  • Напомним, 24 января директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Фонд готов продолжать поддержку Украины в реализации реформ и призывает их ускорить.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что Украина получит следующий транш кредита МВФ в июне 2018 года.
  • В апреле Нацбанк заявил, что ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.
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