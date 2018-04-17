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Убийство журналиста в Словакии: глава полиции уходит в отставку на фоне масштабных протестов

Глава словацкой полиции Тибор Гашпар покинет пост 31 мая

Об этом сообщает “Европейская правда".

Премьер-министр Петер Пеллегрини похвалил Гашпара за его работу и раскритиковал давление на него в связи с расследованием убийства журналиста Яна Куцяка и массовыми протестами.

"Мы рассматриваем давление, которое создается относительно его лица, как нападение на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - отметил Пеллегрини.

Сам глава полиции назвал требование своей отставки политизированной, однако отметил, что готов написать заявление.

"Я верю, что это будет способствовать тому, что полицейские силы смогут функционировать без нападков и я утверждаю, что происходит политизация", - заявил Гашпар.

  • Напомним, 26 февраля журналист Ян Кучак и его девушка были убиты в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. По предварительной информации, убийство было совершено в период с 22 до 25 февраля.
  • Предполагают, что мотивом преступления была профессиональная деятельность журналиста. В частности Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны.
  • В начале апреля на протесты вышли около 50 тысяч человек - они считают, что расследование убийства журналиста Яна Кучака и его невесты идет ненадлежащим образом, поэтому требуют устранения с должности главы полиции Тибора Гаспара
  • Прошлого года под давлением протестующих подал в отставку бывший премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.
  • 16 апреля сообщалось, что словаки продолжают протестовать за отставку главы нацполиции из опасения, что его политические связи препятствуют справедливому расследованию убийства журналиста Яна Куцяка, который занимался освещением коррупции.
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