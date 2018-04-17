17 апреля, 2018, 19:32

Глава словацкой полиции Тибор Гашпар покинет пост 31 мая

Об этом сообщает “Европейская правда".

Премьер-министр Петер Пеллегрини похвалил Гашпара за его работу и раскритиковал давление на него в связи с расследованием убийства журналиста Яна Куцяка и массовыми протестами.

"Мы рассматриваем давление, которое создается относительно его лица, как нападение на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - отметил Пеллегрини.

Сам глава полиции назвал требование своей отставки политизированной, однако отметил, что готов написать заявление.

"Я верю, что это будет способствовать тому, что полицейские силы смогут функционировать без нападков и я утверждаю, что происходит политизация", - заявил Гашпар.