Убийство журналиста в Словакии: глава полиции уходит в отставку на фоне масштабных протестов
17 апреля, 2018, 19:32
Глава словацкой полиции Тибор Гашпар покинет пост 31 мая
Об этом сообщает “Европейская правда".
Премьер-министр Петер Пеллегрини похвалил Гашпара за его работу и раскритиковал давление на него в связи с расследованием убийства журналиста Яна Куцяка и массовыми протестами.
"Мы рассматриваем давление, которое создается относительно его лица, как нападение на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - отметил Пеллегрини.
Сам глава полиции назвал требование своей отставки политизированной, однако отметил, что готов написать заявление.
"Я верю, что это будет способствовать тому, что полицейские силы смогут функционировать без нападков и я утверждаю, что происходит политизация", - заявил Гашпар.
- Напомним, 26 февраля журналист Ян Кучак и его девушка были убиты в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. По предварительной информации, убийство было совершено в период с 22 до 25 февраля.
- Предполагают, что мотивом преступления была профессиональная деятельность журналиста. В частности Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны.
- В начале апреля на протесты вышли около 50 тысяч человек - они считают, что расследование убийства журналиста Яна Кучака и его невесты идет ненадлежащим образом, поэтому требуют устранения с должности главы полиции Тибора Гаспара
- Прошлого года под давлением протестующих подал в отставку бывший премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.
- 16 апреля сообщалось, что словаки продолжают протестовать за отставку главы нацполиции из опасения, что его политические связи препятствуют справедливому расследованию убийства журналиста Яна Куцяка, который занимался освещением коррупции.
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