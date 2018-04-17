У "Газпрома" достаточно имущества за рубежом для конфискации в счет долгов, - Петренко

17 апреля, 2018, 15:26

У российского "Газпрома" есть достаточно активов за рубежом, которые можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает “Интерфакс-Украина".

"То, что у "Газпрома" есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что есть у его должников на территории Украины. Это также юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в деньги. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах", - заявил министр.

Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража исполняется принудительно в любой стране ЕС.

"То же касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного исполнения в странах Европейского союза", - отметил он.