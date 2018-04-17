У "Газпрома" достаточно имущества за рубежом для конфискации в счет долгов, - Петренко
Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает “Интерфакс-Украина".
"То, что у "Газпрома" есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что есть у его должников на территории Украины. Это также юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у "Газпрома" очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в деньги. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах", - заявил министр.
Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража исполняется принудительно в любой стране ЕС.
"То же касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного исполнения в странах Европейского союза", - отметил он.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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