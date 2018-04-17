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Трамп отложил введение новых санкций против России - WP

Президент США Дональд Трамп приостановил процесс введения нового пакета санкций против России, которые предусматривались как наказание за поддержку преступного режима Башара Асада

Об этом сообщает The Washington Post.

"Президент Трамп в понедельник притормозил предварительный план по введению новых экономических санкций против России", - отметило издание, напомнив при этом, что в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли фактически анонсировала введение очередных ограничений.

Как пишет WP, заявление о подготовке новых санкций против РФ за поддержку Башара Асада и его программы химического оружия вызвал "испуг" в Белом доме.

Президент Трамп в воскресенье вечером сказал своим советникам по вопросам нацбезопасности, что расстроен, поскольку не давал согласия на новые ограничения против РФ, которые уже, фактически, находились в процессе разработки и утверждения.

По словам чиновников, в администрации всерьез рассматривают экономические санкции и другие ограничительные меры против России, однако глава Белого дома еще не высказал окончательного согласия на их применение.

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