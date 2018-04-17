Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

17 апреля, 2018, 21:24

18 апреля в Украину придет холодный атмосферный фронт, за которым распространится более прохладный воздух

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В дневные часы температура воздуха понизится до +12+18 градусов. На юге и юго-востоке еще будет +20 и +20 градусов.

Дожди пройдут ближайшей ночью и утром на Западе и Севере Украины. Днем в среду осадки пойдут на Центр и Восток. Только Донбасс и весь Юг затронут мало.

18 апреля в Украине усилится ветер.

В Киеве фронт будет проходить ночью и утром, соответственно вероятность осадков - именно на эту часть суток. А завтра днем дождей не предвидится, однако станет сильным ветер и свежее - воздух. В среду градуса еще более-менее, днем до +17-ти.

"А вот 19 апреля у нас будет какабека - дождь, ветер и +12 градусов. Поэтому выбирайте сегодняшний день для нюханья цветочков, а в среду-четверг обратите внимание на себя и свое здоровье", - отмечает синоптик.