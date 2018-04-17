Сутки в АТО: погиб один украинский военный, четверо ранены
Об этом информирует пресс-центр штаба АТО Facebook.
Сообщается, что трое украинских военных ранены и один получил боевое травмирование. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, и им оказана медицинская помощь.
"На Луганском направлении из запрещенной 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по нашим позициям близ Погоды. Кроме этого, агрессор применил вооружения БМП и гранатометов по украинским укреплениям под Луганским, гранатометы - возле Крымского, а с крупнокалиберных пулеметов - в районе Станицы Луганской и Новолуганского", - информирует штаб.
Отмечается, что на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков.
"Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, шахты "Бутовка", Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино... Агрессор применил бронетранспортеры по нашим укреплений недалеко от Водяного, вооружения БМП - около Талаковки и Гнутового, крупнокалиберные пулеметы - в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевиков и Павлополя Также под обстрел из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутового и Талаковки, а вблизи Широкиного - велся снайперский огонь", - говорится в сообщении штаба.
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