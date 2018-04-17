Сутки в АТО: погиб один украинский военный, четверо ранены

17 апреля, 2018, 08:20

За прошедшие сутки, 16 апреля, российско-оккупационные войска в зоне АТО совершили 52 обстрела, в результате чего погиб один украинский военный

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО Facebook.

Сообщается, что трое украинских военных ранены и один получил боевое травмирование. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, и им оказана медицинская помощь.

"На Луганском направлении из запрещенной 152 и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по нашим позициям близ Погоды. Кроме этого, агрессор применил вооружения БМП и гранатометов по украинским укреплениям под Луганским, гранатометы - возле Крымского, а с крупнокалиберных пулеметов - в районе Станицы Луганской и Новолуганского", - информирует штаб.

Отмечается, что на Донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков.

"Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, шахты "Бутовка", Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино... Агрессор применил бронетранспортеры по нашим укреплений недалеко от Водяного, вооружения БМП - около Талаковки и Гнутового, крупнокалиберные пулеметы - в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевиков и Павлополя Также под обстрел из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутового и Талаковки, а вблизи Широкиного - велся снайперский огонь", - говорится в сообщении штаба.



