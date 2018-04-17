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Стало известно, почему перенесли бой Усик - Гассиев


фото: worldboxingsuperseries.com
Всемирная боксерская суперсерия назвала причину переноса поединка между Александром Усиком и Муратом Гассиевым

Об этом сообщает официальный сайт WBSS.

Бой отложен с 11 мая на лето из-за травмы Усика. Боксер повредил локоть, травма несерьезная, однако она помешает ему выйти на ринг в мае. К такому выводу пришла независимая медицинская комиссия, которая осматривала украинца.

Усик уже извинился перед соперником из России за неудобства.

"Получил травму руки, поэтому бой 11 мая не состоится. Сообщим организаторам как только мы будем готовы, они назовут новую дату. У команды Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт, так бывает", - сказал Усик в видеообращении в Instagram.

 

 

Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa)

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions, которую представляет украинец Александр Красюк заверил, что Усику не понадобится операция и он вскоре возобновит тренировки.

"В конце марта Александр почувствовал дискомфорт в локте. Когда это переросло в боль, было решено обратиться к врачу. Сейчас мы с уверенностью можем утверждать, что оперативное вмешательство уже не будет нужно. Александр вскоре должен вернуться к тренировкам", - пообещал Красюк. .

Также промоутер прокомментировал возможность переноса боя из Саудовской Аравии, где он должен был состояться, к России.

"Ни Александр Усик, как боксер, ни K2 Promotion, как его промоутер, своего согласия на поединок в России не давали. Перекупить поединок россияне могут, но заставить Усика боксировать там, конечно, нет, - сказал Красюк sport.ua.

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