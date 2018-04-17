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США и Британия обвинили Россию в масштабной хакерской атаке

США и Британия заявили о том, что российское правительство совершило масштабную кибератаку на государственные и частные компании

Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, министерства внутренней безопасности США и Национального центра кибербезопасности Великобритании, передает "Европейская правда".

"Цели этой вредной киберактивности - это прежде всего государственные и частные организации, критически важные провайдеры инфраструктуры и поставщики Интернет-услуг, которые поддерживают эти секторы", - говорится в заявлении.

Объектами кибернападений были "миллионы" ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом - роутеры, коммутаторы и файерволы.

В заявлении утверждается, что хакеры намеревались похитить интеллектуальную собственность и иметь постоянный доступ к сетям своих жертв. В заявлении ведомств также перечисляются дополнительные методы, к которым якобы прибегали российские хакеры для достижения своих целей.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей безопасности и целостности нашей кибер-экосистемы. Мы осуждаем этот последний приступ. Мы призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие средства, для преодоления российской кибернетической угрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

"Освещенная сегодня киберактивность является частью повторяющейся схемы разрушительной и вредоносной деятельности, осуществленной российским правительством", - отметил представитель ФБР Говард Маршалл.

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