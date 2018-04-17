США и Британия обвинили Россию в масштабной хакерской атаке
Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, министерства внутренней безопасности США и Национального центра кибербезопасности Великобритании, передает "Европейская правда".
"Цели этой вредной киберактивности - это прежде всего государственные и частные организации, критически важные провайдеры инфраструктуры и поставщики Интернет-услуг, которые поддерживают эти секторы", - говорится в заявлении.
Объектами кибернападений были "миллионы" ключевых устройств, позволяющих устанавливать соединение с интернетом - роутеры, коммутаторы и файерволы.
В заявлении утверждается, что хакеры намеревались похитить интеллектуальную собственность и иметь постоянный доступ к сетям своих жертв. В заявлении ведомств также перечисляются дополнительные методы, к которым якобы прибегали российские хакеры для достижения своих целей.
"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей безопасности и целостности нашей кибер-экосистемы. Мы осуждаем этот последний приступ. Мы призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие средства, для преодоления российской кибернетической угрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.
"Освещенная сегодня киберактивность является частью повторяющейся схемы разрушительной и вредоносной деятельности, осуществленной российским правительством", - отметил представитель ФБР Говард Маршалл.
- 16 февраля 13 гражданам России официально выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
- Тем временем спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.
- Американские спецслужбы считают, что российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей 7 штатов.
- Сообщалось, что российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
- Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, вероятно, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной сети.
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