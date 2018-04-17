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Среди раненых на Донбассе военных - женщина-медик


фото: ato.news
В понедельник, 16 апреля, во время обстрелов российскими боевиками позиций ВСУ ранения, среди других военнослужащих, получила женщина-медик

Об этом сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк, передает информационно-аналитический центр СНБО.

"Среди раненых в результате вражеских обстрелов украинских военных - одна женщина-военнослужащий, которая выполняет задачи на должности медсестра-анестезиолог. Ее эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние ее здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Относительно других раненых военных, двое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, вследствие применения боевиками лазерного устройства один военнослужащий получил ранение глаза. Его эвакуировали в медучреждения с диагнозом "лучевая офтальмия". Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

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