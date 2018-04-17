Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, 5 раненых

17 апреля, 2018, 17:37

Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, в результате которого пострадало 5 человек

Об этом сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса".

"Сегодня в 15.40 попал под обстрел автобус, который перевозил сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Пятеро сотрудников компании ранены, один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как передает "Общественное", раненые находятся в больнице города Ясиноватая, им оказывают помощь. У пострадавших пулевые ранения.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там", - рассказал и.о. директора "Вода Донбасса" Александр Евдокимов.

Руководитель предприятия сказал, что, возможно, 18 апреля станцию закроют вообще.