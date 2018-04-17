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Смертельное ДТП в Кривом Роге: полиция задержала водителя легковушки

Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

"Сейчас водитель автомобиля Mazda - мужчина 1950 года рождения - задержан. С ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи установили личности 6 погибших в аварии.

По факту резонансного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

  • Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
  • Позже ГСЧС сообщила о 21 раненом, а местный канал "Первый Криворожский" о 10 погибших.
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