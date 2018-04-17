Смертельное ДТП в Кривом Роге: полиция задержала водителя легковушки

17 апреля, 2018, 13:21

Полиция задержала участника смертельного ДТП в Кривом Роге, который находился за рулем легковушки Mazda

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции Днепропетровщины.

"Сейчас водитель автомобиля Mazda - мужчина 1950 года рождения - задержан. С ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи установили личности 6 погибших в аварии.

По факту резонансного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).