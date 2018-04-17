Смертельное ДТП в Кривом Роге: количество раненых возросло до 21 человека
17 апреля, 2018, 12:32
Количество пострадавших в смертельном ДТП в Кривом Роге выросло уже до 21 человека
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Количество погибших, по данным "Первого Криворожского", сейчас составляет 10 человек.
- Напомним, утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.
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