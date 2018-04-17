С водителя - в миллионеры. Как водитель из Хмельницкой области выиграл миллион в "Лото-Забава"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уже тогда Игорь Мокин со своей женой Русланой почувствовали, как живут на широкую ногу. Прошел уже год, а супруги до сих пор помнят первые эмоции.
"Мы думали, что это все наиграно, что все придумано. Но убедились, что выиграть возможно. Все на самом деле, справедливо. А люди почему-то в это почти не верят", - делится воспоминаниями жена миллионера Руслана Мокина.
Игорь - игрок с солидным стажем испытывает удачу в "Лото-Забаве" уже 15 лет. Именно везение, по его мнению, помогло сорвать большой куш.
"Как раз с рынка вышел, там ларек стоит, продают билеты. Думаю, зайду возьму пару билетов. Зашел - два взял. Один безвыигрышный, а второй...!" - вспоминает г-н Мокин.
Выигранные средства в первую очередь потратили на дом для сына. Себя же победитель побаловал новеньким автомобилем, а вот море для жены еще в планах.
“На лето где-то туда, чтобы было тепленько. Позагорать", - мечтает миллионер.
За все время существования лотереи "Лото-Забава" миллионерами и мультимиллионерами стали уже 288 украинцев. Игорь Мокин советует никогда не сдаваться и верить в свою победу.
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