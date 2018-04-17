С водителя - в миллионеры. Как водитель из Хмельницкой области выиграл миллион в "Лото-Забава"

17 апреля, 2018, 17:02

В прошлом году Игорь Мокин из небольшого городка Грыцив Хмельницкой области выиграл 1 млн грн в государственной лотерее "Лото-Забава", а в придачу новоиспеченный богач получил программу "2 дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л."

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уже тогда Игорь Мокин со своей женой Русланой почувствовали, как живут на широкую ногу. Прошел уже год, а супруги до сих пор помнят первые эмоции.

"Мы думали, что это все наиграно, что все придумано. Но убедились, что выиграть возможно. Все на самом деле, справедливо. А люди почему-то в это почти не верят", - делится воспоминаниями жена миллионера Руслана Мокина.

Игорь - игрок с солидным стажем испытывает удачу в "Лото-Забаве" уже 15 лет. Именно везение, по его мнению, помогло сорвать большой куш.

"Как раз с рынка вышел, там ларек стоит, продают билеты. Думаю, зайду возьму пару билетов. Зашел - два взял. Один безвыигрышный, а второй...!" - вспоминает г-н Мокин.

Выигранные средства в первую очередь потратили на дом для сына. Себя же победитель побаловал новеньким автомобилем, а вот море для жены еще в планах.

“На лето где-то туда, чтобы было тепленько. Позагорать", - мечтает миллионер.

За все время существования лотереи "Лото-Забава" миллионерами и мультимиллионерами стали уже 288 украинцев. Игорь Мокин советует никогда не сдаваться и верить в свою победу.